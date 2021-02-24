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ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

07:11
  • среда
  • 24 февраля 2021

Худший сценарий уже позади, считают в организации

Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге отметил, что, по мнению ВОЗ, худший сценарий пандемии COVID-19 уже позади. По его словам, завершится активное распространение заболевания в начале следующего года.

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"Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться", - отметил Клюге, которого цитирует "Российская газета" со ссылкой на датский канал DR.

Вирус, продолжил представитель ВОЗ, скорее всего, останется среди людей, но необходимость в ограничениях со временем отпадет. Это лишь прогноз, но то, как ситуация развивается сегодня, позволяет сделать именно такие выводы, заключил Клюге.

Ранее он сообщил, что новые штаммы коронавируса, в том числе британский, более заразны и могут вызвать повторное инфицирование, что усложнит ситуацию для систем здравоохранения некоторых стран. Как отметил при этом Клюге, мутации могут также повлиять на эффективность вакцин. Подобное, добавил глава Европейского регионального бюро, уже происходило с гриппом.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение о происхождении коронавирусной инфекции. По ее словам, последние исследования показывают, что COVID-19 пришел к человеку через животных.

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