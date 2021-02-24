В трех районах Челябинской области введен режим ЧС из-за морозов и метели

Местные жители стали часто обращаться в экстренные службы
Как сообщили в региональном управлении МЧС, из-за сильной метели и низкой температуры воздуха сразу в трех районах Челябинской области введен режим ЧС.
На некоторых автодорогах региона, передает РИА "Новости", образовались заторы, на телефоны экстренных служб стали поступать звонки застрявших в пробка граждан.
Уточняется, что режим ЧС в связи с ухудшением погодных условий ввели в Варненском, Нагайбакском и Карталинском муниципальных районах.
На трассах работают 118 единиц снегоуборочной техники. Также задействованы пять подвижных пунктов обогрева, на помощь следует аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра.
В настоящее время работы на трассах области продолжаются, добавили в ГУМЧС по региону.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"