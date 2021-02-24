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В трех районах Челябинской области введен режим ЧС из-за морозов и метели

07:24
  • среда
  • 24 февраля 2021

Местные жители стали часто обращаться в экстренные службы

Как сообщили в региональном управлении МЧС, из-за сильной метели и низкой температуры воздуха сразу в трех районах Челябинской области введен режим ЧС.

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На некоторых автодорогах региона, передает РИА "Новости", образовались заторы, на телефоны экстренных служб стали поступать звонки застрявших в пробка граждан.

Уточняется, что режим ЧС в связи с ухудшением погодных условий ввели в Варненском, Нагайбакском и Карталинском муниципальных районах.

На трассах работают 118 единиц снегоуборочной техники. Также задействованы пять подвижных пунктов обогрева, на помощь следует аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра.

В настоящее время работы на трассах области продолжаются, добавили в ГУМЧС по региону.

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