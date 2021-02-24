В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию

Это связано с увеличением утилизационного сбора на технику для добычи угля

Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский направил в Минэкономразвития и Минпромторг письмо, в котором говорится, что из-за роста в 2021 году утилизационного сбора на технику для добычи угля в России могут подорожать тепловая и электроэнергия. Об этом в среду пишет газета "Известия".

Как уточняется в материале, правительство намерено утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. В первом случае речь идет о повышении на 25%, во втором - в два-четыре раза. Это, сказано в письме Минэнерго, может привести к увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности, что станет дополнительным фактором для роста тарифов.

Как отметили опрошенные газетой эксперты, население страны защищено от подобных ситуаций индексом платы за коммунальные услуги и регулируемыми договорами. Подчеркивается при этом, что изменение цен на уголь потребует дополнительных межбюджетных трансфертов.

Ранее в феврале Минэнерго прокомментировало появившиеся в СМИ данные о том, что стоимость электроэнергии в стране достигла максимального значения за последние пять лет. "Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции", - подчеркнули в ведомстве.

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