Пашинян раскритиковал российские "Искандеры"

По его словам, стреляные ракеты комплексов "не взорвались"

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года армянская сторона могла бы применить стоящие на вооружении у страны российские ракетные комплексы "Искандер" на четвертый день противостояния. В интервью новостному сайту "1in.am" армянский премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал это заявление.

"Может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%", - сказал Пашинян, ответив вместе с тем на уточняющий вопрос журналиста о том, бывает ли так в принципе: "Не знаю... Может, оружие 80-х".

Ранее генерал-полковник Мовсес Акопян сообщил, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала "Искандер". В каком направлении, он не уточнил.

Как отмечали в Минобороны Армении в феврале 2017 года, детали контракта с Россией по "Искандерам" находятся под грифом "совершенно секретно".

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября 2020 года. Стороны применяли бронетехнику и артиллерию. 10 ноября было опубликовано совместное заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении всех военных действий в зоне конфликта. Армения и Азербайджан договорились зафиксировать за собой занятые на момент подготовки соглашения территории.

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