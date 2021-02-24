Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Трудиться предстоит всего три дня

Как напомнили гражданам в Федеральной службе по труду и занятости, эта рабочая неделя в стране будет сокращенной.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней - с 24 по 26 февраля", - цитирует пресс-службу Роструда ТАСС.

Там напомнили, что предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней, а выходные - с воскресенья по вторник.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что скоро россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя, это связано с Международным женским днем 8 марта, который традиционно будет выходным.

В мае ожидаются две четырехдневные рабочие недели - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Летом аналогичная ситуация сложится в связи с празднованием Дня России 12 июня (выходной переносится на понедельник, 14 июня).

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