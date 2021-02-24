Набиуллина объяснила, почему россияне резко увлеклись инвестированием

В Банке России отметили всплеск интереса к фондовым рынкам

Все больше россиян обращают свое внимание на фондовые рынки, этому способствуют снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, интерес людей к инвестициям наблюдается уже не первый год. К примеру, в 2018 году количество людей, которые вышли на фондовый рынок, увеличилось в полтора раза, потом в два раза, а в 2020 году был еще один бурный всплеск.

"Я думаю, здесь есть несколько причин. Первое - это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний. И, второе, конечно, стали сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок", - отметила Набиуллина.

Также она обратила внимание на снижение ставок по депозитам в прошлом году. В связи с этим люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, стали переводить деньги из депозитов в банках на фондовый рынок, передает Россия24.

Набиуллина подчеркнула, что здоровый интерес россиян к инвестированию – положительная тенденция. "Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда люди вышли на фондовый рынок, были обмануты их ожидания или им было обещано то, что не случилось: люди могут просто разочароваться, уйти. Тогда они вряд ли вернутся, и для экономики это не будет ресурсом", - добавила она.

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