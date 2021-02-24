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Набиуллина объяснила, почему россияне резко увлеклись инвестированием

08:29
  • среда
  • 24 февраля 2021

В Банке России отметили всплеск интереса к фондовым рынкам

Все больше россиян обращают свое внимание на фондовые рынки, этому способствуют снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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По ее словам, интерес людей к инвестициям наблюдается уже не первый год. К примеру, в 2018 году количество людей, которые вышли на фондовый рынок, увеличилось в полтора раза, потом в два раза, а в 2020 году был еще один бурный всплеск.

"Я думаю, здесь есть несколько причин. Первое - это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний. И, второе, конечно, стали сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок", - отметила Набиуллина.

Также она обратила внимание на снижение ставок по депозитам в прошлом году. В связи с этим люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, стали переводить деньги из депозитов в банках на фондовый рынок, передает Россия24.

Набиуллина подчеркнула, что здоровый интерес россиян к инвестированию – положительная тенденция. "Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда люди вышли на фондовый рынок, были обмануты их ожидания или им было обещано то, что не случилось: люди могут просто разочароваться, уйти. Тогда они вряд ли вернутся, и для экономики это не будет ресурсом", - добавила она.

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