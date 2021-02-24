В Хмеймиме открыли памятник летчику Олегу Пешкову

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества

В пункте базирования Хмеймим в Сирии открыт памятник Герою России лётчику Олегу Пешкову, погибшему в 2015 году. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

Салют и гимн - в честь Олега Пешкова. Летчика, героя России, погибшего, выполняя служебный долг. В День защитника Отчества подполковнику торжественно открыли памятник.

Самолет Пешкова сбили в ноябре 2015. Пилот успел катапультироваться. Но был расстрелян террористами, когда опускался на парашюте.

"Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле. Всем, кто, не щадя себя, защищал отечество на дальних рубежах. Кто пожертвовали своей жизнью ради чести и ради Отечества", - сказал Александр Чайко, командующий группировкой войск ВС России в САР.

Подполковник был летчиком неординарным. Авиаснайпер. Безупречно управлял самыми разными типами боевых машин. От истребителей до бомбардировщиков. Сегодня, в знак признания подвига и заслуг перед Россией и Сирией, ему отдают воинские почести.

"Нынешнее поколение защитников Отечества будет иметь полную возможность здесь побывать, познакомиться с подвигом, вспомнить своих сослуживцев, почтить их память", - заявил Игорь Курочкин, замкомандующего группировкой по военно-политической работе Игорь Курочкин.

И все же 23-е число – это день не только поминальный. Но для всей российской армии и флота он особенно значимый.

Редкий случай, когда стоянка свободна от военных машин и превращена в плац. В торжественной строй собрали все подразделения группировки. День защитника Отечества авиабаза встречает поздравлениями из Москвы от министра обороны и прекрасной февральской погодой.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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