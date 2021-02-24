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На трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

08:39
  • среда
  • 24 февраля 2021

Есть пострадавшие, в том числе дети

Республиканское управление ГИБДД сообщило о крупном ДТП на 80-м километре трассы Уфа - Оренбург в Аургазинском районе, причиной которого стали слабая видимость и сильный боковой ветер. Столкнулись 39 автомобилей.

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Пострадали десять человек, передает РИА "Новости", среди них - двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 12 лет. Прежде СМИ писали об одном госпитализированном в результате аварии.

На месте происшествия работают пять экипажей ГИБДД, они оказали первую помощь участникам аварии. Причины произошедшего устанавливаются, ведется проверка.

Ранее в трех районах Башкирии из-за метели закрыли несколько участков дорог. 24 февраля в республике ожидается до минус 35 градусов, порывы ветра - до 26 метров в секунду.

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