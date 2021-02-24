В Челябинской области сотни россиян застряли на трассе из-за метели

В трех районах объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Челябинской области спасатели эвакуировали более 300 человек, застрявших на трассах во время метели. Этой ночью температура в регионе опускалась до минус 40.

Из-за непогоды в трёх районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за снежной бури закрыли 4 региональные трассы. Видимость практически нулевая. На помощь тем, кто оказался в снежном плену, приходят спасатели и патрульные ДПС. Людей доставляют в специальные пункты, развёрнутые в близлежащих посёлках.

На дороге застрял и школьный автобус. Детей к этому моменту уже эвакуировали. Ученики приезжали на праздник из соседней Свердловской области и попали в метель под Южно-Уральском. Сейчас все они в гостинице.

Шквалистый ветер сильно осложняет работу энергетиков. Непогода оставила без света 16 населённых пунктов на Южном Урале.

Метель, гололедица и плохая видимость спровоцировали массовые ДТП в Оренбургской области и в Башкирии. На федеральной трассе, соединяющей региональные центры, произошло сразу шесть аварий с участием двадцати автомобилей. Десятки машин заблокированы на заснеженных дорогах. Им на помощь приходят спасатели и волонтёры. Из-за аномальных холодов на полигонах Западного военного округа для служащих развёрнуты 70 пунктов обогрева, в том числе на авиабазах. Из-за непогоды скорректирована и программа обучения военнослужащих.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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