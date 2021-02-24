ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Челябинской области сотни россиян застряли на трассе из-за метели

08:52
  • среда
  • 24 февраля 2021

В трех районах объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Челябинской области спасатели эвакуировали более 300 человек, застрявших на трассах во время метели. Этой ночью температура в регионе опускалась до минус 40.

Из-за непогоды в трёх районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за снежной бури закрыли 4 региональные трассы. Видимость практически нулевая. На помощь тем, кто оказался в снежном плену, приходят спасатели и патрульные ДПС. Людей доставляют в специальные пункты, развёрнутые в близлежащих посёлках.

На дороге застрял и школьный автобус. Детей к этому моменту уже эвакуировали. Ученики приезжали на праздник из соседней Свердловской области и попали в метель под Южно-Уральском. Сейчас все они в гостинице.

Шквалистый ветер сильно осложняет работу энергетиков. Непогода оставила без света 16 населённых пунктов на Южном Урале.

Метель, гололедица и плохая видимость спровоцировали массовые ДТП в Оренбургской области и в Башкирии. На федеральной трассе, соединяющей региональные центры, произошло сразу шесть аварий с участием двадцати автомобилей. Десятки машин заблокированы на заснеженных дорогах. Им на помощь приходят спасатели и волонтёры. Из-за аномальных холодов на полигонах Западного военного округа для служащих развёрнуты 70 пунктов обогрева, в том числе на авиабазах. Из-за непогоды скорректирована и программа обучения военнослужащих.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пункт обогрева
Пункт обогрева
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.