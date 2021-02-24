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Глава Минздрава Черногории привилась "Спутником V"

08:43
  • среда
  • 24 февраля 2021

Российский препарат зарегистрировали уже 33 страны

Вакцинация от коронавируса, несмотря на продолжительные выходные, в российских регионах не прерывалась. Популярностью пользуются мобильные  кабинеты, их открывают в крупных торговых центрах. В Москве на прививку пришел журналист CNN Мэтью Чэнс. Подробности он рассказал в своем репортаже.

Новую партию "Спутника V" - более 16 тысяч доз -  получили в госпитале Минобороны в Новосибирске. Оттуда препарат  распределят по воинским частям. Сейчас активно делают прививки участники предстоящих парадов в День Победы. В процедурном кабинете побывали музыканты мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области.

С помощью "Спутника V" борются с пандемией и за рубежом. В Черногории, с которой российской вакциной поделилась Сербия, первой прививку сделала министр здравоохранения. Она сообщила, что завтра страна ожидает поставку ещё одной партии препарата. Нашу вакцину зарегистрировали уже 33 страны. Сегодня прививочная кампания с применением "Спутника V" стартует в Мексике.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.

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