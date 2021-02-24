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В Киеве прошли столкновения националистов с полицией

08:57
  • среда
  • 24 февраля 2021

Протестующие попытались взять штурмом офис президента Владимира Зеленского

Украинские националисты попытались взять штурмом офис президента Владимира Зеленского. Сделать им это не удалось, но до поздней ночи доступ в здание в центре Киева был заблокирован.

Толпа требовала освободить экс-главу одесской ячейки запрещённой в России террористической организации "Правый сектор" Сергея Стерненко. Во вторник суд признал его виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. После приговора к офису президента в Киеве пришли несколько тысяч человек. Жгли файеры и забрасывали полицейских из оцепления дымовыми шашками, передает "ТВ Центр".

В числе митингующих, по некоторым данным, были и сторонники предшественника Зеленского - Петра Порошенко. Силовики пытались оттеснить радикалов от входа, но те на требование разойтись применили слезоточивый газ. 27 полицейских получили ожоги глаз. Несколько участников беспорядков задержаны.

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