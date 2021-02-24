Тайгер Вудс не был пьян во время ДТП

В крови легендарного игрока в гольф не нашли следов алкоголя и наркотиков

Мощный взрыв произошёл в штате Техас после столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде. Состав перевозил бензин и другие химические вещества. Вспыхнули сразу три цистерны. Пламя и столб чёрного дыма были видны за несколько километров от места ЧП. Людей из близлежащих домов эвакуировали.

Ещё одна крупная авария произошла в Лос-Анджелесе, в ней пострадал легендарный игрок в гольф, миллиардер Тайгер Вудс. Автомобиль спортсмена упал с трассы. Сам Вудс получил, как сообщают СМИ, переломы обеих ног. В крови игрока не обнаружили следов алкоголя или наркотиков, вероятно, он не справился с управлением на сложном участке дороги, передает "ТВ Центр".

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