В Красноярском крае экстренно сел вертолет с пассажирами

Причиной стала техническая неполадка
Начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер сообщил ТАСС об экстренной посадке вертолета Ми-8 авиакомпании "НорильскАвиа" на севере Красноярского края.
"На борту находилось три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 килограммов груза", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Как добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, рейс проходил по маршруту Дудинка - Усть-Авам. Экипаж принял решение посадить воздушное судно через 28 километров после вылета. Причиной стала техническая неполадка.
Согласно данным синоптиков, в районе посадки сейчас около 34 градусов ниже нуля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"