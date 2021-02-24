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В Красноярском крае экстренно сел вертолет с пассажирами

08:33
  • среда
  • 24 февраля 2021

Причиной стала техническая неполадка

Начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер сообщил ТАСС об экстренной посадке вертолета Ми-8 авиакомпании "НорильскАвиа" на севере Красноярского края.

Опубликовано видео с места крушения вертолета под Воронежем
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"На борту находилось три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 килограммов груза", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Как добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, рейс проходил по маршруту Дудинка - Усть-Авам. Экипаж принял решение посадить воздушное судно через 28 километров после вылета. Причиной стала техническая неполадка.

Согласно данным синоптиков, в районе посадки сейчас около 34 градусов ниже нуля.

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