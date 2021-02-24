Как улучшить зрение за три минуты в день

Несложные тренировки помогут сохранить зрение

Улучшить зрение без операций возможно, для этого ежедневно нужно выполнять упражнения по гимнастике для глаз, заявил офтальмолог Руи Хирамацу.

Он отметил, что глаза нуждаются в ежедневных тренировках. При этом уделять упражнениям много времени не придется – достаточно и пары-тройки минут в день.

Одним из самых эффективных методов, по словам Хирамацу, является упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Выполнять их нужно всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели. Явные наступят через месяц.

Действенной окажется и термотерапия. Для выполнения упражнения нужно подогреть влажное полотенце в микроволновке 30-40 секунд, а затем положить ткань на закрытые веки.

Полезным продуктом для зрения является шпинат. Его следует включить в рацион, так как шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна, передает abc.es.

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