Счетная палата оценила рост госдолга России

Закон о федеральном бюджете предусматривает увеличение показателя

Как следует из аналитической записки Счетной палаты, на которую ссылается РИА "Новости", за 2020 год госдолг вырос на 5,4 триллиона рублей до 18,986 триллиона. Это 17,8% от ВВП страны.

Закон о федеральном бюджете предусматривает увеличение показателя в 2021-м до 20,4% ВВП, в 2022-м - до 20,8%.

Внутренний долг, уточнили в Счетной палате, увеличился на 4,6 триллиона рублей, внешний долг в иностранной валюте - на 1,9 миллиарда долларов.

Кроме того, в СП добавили, что за прошлый год расходы бюджета на обслуживание госдолга выросли до 784,2 миллиарда рублей.

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