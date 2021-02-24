ВОЗ сообщила о расширении географии новых штаммов коронавируса

Это касается в том числе британского варианта инфекции

За минувшую неделю британский штамм коронавируса (VOC 202012/01) выявили еще в семи странах, их общее число достигло 101. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает ТАСС.

География распространения штамма, обнаруженного в ЮАР (501Y.V2), выросла до 41 страны, а мутации P.1 (первоначально обнаружена в Бразилии и Японии) - до 29 государств.

Как отметили в ВОЗ, новые штаммы коронавируса являются более заразными. Вместе с тем разновидность 501Y.V2 особенно повышает риск повторного заражения.

Ранее в организации заметили, что возникновение новых вариантов инфекции было ожидаемым развитием событий, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться.

На прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России новые штаммы коронавируса не распространяются, были выявлены лишь единичные случаи.

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