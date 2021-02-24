ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина пожара в торговом центре в Горно-Алтайске

09:44
  • среда
  • 24 февраля 2021

Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров

В Горно-Алтайске произошел сильный пожар в торговом центре. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров на втором этаже, передает "ТВ Центр".

Густой дым заблокировал проход к дверям. Некоторым сотрудникам и посетителям пришлось прыгать из окон, помощь им оказали прохожие. Однако большинство людей смогли покинуть здание самостоятельно. 13 человек эвакуировали спасатели.

Жертв и пострадавших нет. Менее чем за час открытое горение удалось локализовать. Сейчас идет проливка конструкций. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске
Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске
Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске
Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.