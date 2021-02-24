Названа причина пожара в торговом центре в Горно-Алтайске

Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров

В Горно-Алтайске произошел сильный пожар в торговом центре. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров на втором этаже, передает "ТВ Центр".

Густой дым заблокировал проход к дверям. Некоторым сотрудникам и посетителям пришлось прыгать из окон, помощь им оказали прохожие. Однако большинство людей смогли покинуть здание самостоятельно. 13 человек эвакуировали спасатели.

Жертв и пострадавших нет. Менее чем за час открытое горение удалось локализовать. Сейчас идет проливка конструкций. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

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