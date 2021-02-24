Японцы обсудили эффективность российской вакцины от COVID-19

Жители Японии признались, что доверяют препарату из России

Японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил несколько вакцин от коронавируса и признал качество российского препарата "Спутник V".

"С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер", - заявил Фудзи в статье, опубликованной порталом Yahoo News Japan.

Читатели согласились с тем, что Россия действительно могла создать хороший и действенный препарат даже при ограниченном бюджете. В комментариях люди напомнили, что еще до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций.

"Во время холодной войны Россия и США проводили активные исследования в области бактериальной войны. Одна из важнейших задач исследований - это разработка вакцины для защиты своих войск. Поэтому Россия обладает богатыми ноу-хау в этой сфере", - отметили комментаторы.

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