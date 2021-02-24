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"Несусветная чушь": в Крыму оценили слова постпреда Украины о полуострове

09:23
  • среда
  • 24 февраля 2021

Тот отказался считать закрытым вопрос принадлежности территории

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил, что Генеральная ассамблея ООН не примет "российскую мантру" о закрытом вопросе принадлежности Крыма. На это заявление отреагировал глава украинской национально-культурной автономии "Единство" в Симферополе Роман Билык. По его словам, подобные высказывания - "несусветная чушь" и провокация.

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"Представители Украины совершенно не разбираются в вопросе, о котором говорят, что вызывает определенное недоумение в их компетенции. Кислица просто отражает позицию кураторов из США", - приводит слова Билыка РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что агрессоров киевская власть должна видеть в первую очередь в самой себе, так что ей стоит почаще смотреться в зеркало.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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