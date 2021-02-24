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Россияне ответили, что значит быть патриотом

09:38
  • среда
  • 24 февраля 2021

Большинство высказались о необходимости любить свою страну

Как показал опрос НИУ ВШЭ, результатами которого делится РБК, большинство россиян между эмоциональным и деятельностным пониманием патриотизма выбирают эмоции.

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Быть патриотом - значит любить свою страну, так ответили 67% граждан. 26% определили патриотизм как набор ведущих к процветанию страны действий.

Вместе с тем 20% отметили, что патриотизм - это также помощь нуждающимся. 12% подчеркнули, что быть патриотом - это тратить время и деньги на решение общественных проблем. 16% готовы активно работать для процветания населенного пункта, в котором они живут.

Патриотизм как стремление изменить положение дел в стране описали 19% респондентов. С защитой Родины от любых нападок патриотизм связали 24% участников опроса, с готовностью говорить о стране правду - 23%.

О том, что быть патриотом - значит считать, что у страны нет недостатков, заявили лишь 10% опрошенных.

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