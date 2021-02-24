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В России за сутки выявили 11 749 случаев заражения коронавирусом

11:13
  • среда
  • 24 февраля 2021

Число вылечившихся после COVID-19 возросло за сутки на 12 218

 

В России за сутки зарегистрировали 11 749 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом за все время пандемии в стране выявлено 4 200 902 случая, сообщили в оперативном штабе.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 12 218, до 3 751 562. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 383. Всего от инфекции умерли 84 430 пациентов.

Уже второй день подряд в стране выявляют менее 12 тысяч заразившихся.

В Москве зарегистрировано 1 417 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки от инфекции умерли 43 пациента.

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