Москвичей в среду вновь ждет метель

При этом в городе станет теплее

В Москве в среду ожидается метель и потепление до -10 градусов, предупредил синоптик Александр Синенков. Он отметил, что атмосферное давление начало снижаться, но пока еще превышает норму.

"Сегодня через Москву пройдет теплый фронт, и мы ожидаем повышения температуры, которое будет продолжаться днем и предстоящей ночью. Сегодня днем в столице облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура составит минус 10-12 градусов, по области минус 9-14", - предупредил специалист.

Также в столице ожидается порывистый южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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