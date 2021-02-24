У супруга королевы Елизаветы II обнаружили инфекцию

Госпитализация принца Филиппа затягивается

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп проведет в больнице еще несколько дней – врачи диагностировали у него инфекцию.

О том, что госпитализация принца Филиппа затягивается, сообщили в представительстве королевской семьи. При этом диагноз остается в секрете, передает "Пятый канал".

"Герцог Эдинбургский остается в клинике имени короля Эдуарда VII, где лечится в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, но мы ожидаем, что он не будет выписан еще в течение нескольких дней", - отметили в Букингемском дворце.

Ранее стало известно, что принца Филиппа госпитализировали в связи с плохим самочувствием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"