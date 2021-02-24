ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Норильске по делу об обрушении задержан директор фабрики

09:52
  • среда
  • 24 февраля 2021

В результате ЧП погибли трое рабочих

В пресс-службе Следственного комитета сообщили о новом задержании по делу об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики - речь идет о директоре предприятия, передает ТАСС.

Под завалами цеха в Норильске нашли тела еще двух рабочих
Появилось видео момента обрушения строительных лесов в центре Москвы

Как считают следователи, директор знал об аварийном состоянии здания дробильного цеха, но не приостановил работы, идущие с нарушением требований безопасности.

ЧП произошло в субботу, 20 февраля. Площадь обрушения составила порядка тысячи квадратных метров. Погибли трое рабочих, пятеро пострадали.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Обрушение, уточнили в прокуратуре, случилось во время ремонтных работ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте обрушения на территории Норильской обогатительной фабрики
Сотрудники МЧС на месте обрушения на территории Норильской обогатительной фабрики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.