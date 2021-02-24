В Норильске по делу об обрушении задержан директор фабрики

В результате ЧП погибли трое рабочих

В пресс-службе Следственного комитета сообщили о новом задержании по делу об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики - речь идет о директоре предприятия, передает ТАСС.

Как считают следователи, директор знал об аварийном состоянии здания дробильного цеха, но не приостановил работы, идущие с нарушением требований безопасности.

ЧП произошло в субботу, 20 февраля. Площадь обрушения составила порядка тысячи квадратных метров. Погибли трое рабочих, пятеро пострадали.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Обрушение, уточнили в прокуратуре, случилось во время ремонтных работ.

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