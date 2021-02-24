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Microsoft нашла "доказательства" причастности России к кибератакам

10:14
  • среда
  • 24 февраля 2021

В декабре хакеры взломали программное обеспечение Orion

У американской компании Microsoft есть доказательства того, что к хакерским атакам на федеральные учреждения Соединенных Штатов причастна Россия, сообщил президент корпорации Брэд Смит.

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"На этом этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российскую службу внешней разведки", - приводит РИА "Новости" слова Смита, сказанные на слушаниях в комитете Сената по разведке.

Конкретных данных спикер не привел.

О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Было взломано программное обеспечение Orion, которым пользуются во многих американских ведомствах - в том числе в Госдепе, Минюсте и Агентстве национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к случившемуся. При этом официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заметила, что обвинения России в якобы имевших место кибератаках давно стали рутиной.

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