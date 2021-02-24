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Дава рассказал подписчикам о перенесенной операции

10:29
  • среда
  • 24 февраля 2021

Блогер показал видео из больницы

Давид Манукян рассказал подписчикам, что перенес операцию. Известно, что во время участия в проекте "Танцы со звездами" блогер получил травму.

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Манукян в Instagram сообщил, что находится в больнице и приходит в себя после операции. На опубликованном в Сети ролике видно, что блогер с трудом разговаривает.

"Все прошло хорошо. Люблю. Голоса нет, тошнило, но ничего, прорвемся с вами", - сказал Дава. При этом он не стал уточнять, что именно за операцию перенес.

Поклонники пожелали Манукяну скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Ранее Давид Манукян и его партнерша по проекту "Танцы со звездами" Дарья Палей заняли второе место. Победа в шоу досталась Сергею Лазареву.

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