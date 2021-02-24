Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Полины Мохначевой

У девочки диагностирован рак

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Полины Мохначёвой из Ижевска. У девочки диагностирован рак. Хондробластическая остеосаркома полностью уничтожила левое плечо и часть руки малышки. Полина уже прошла несколько курсов химиотерапии, из-за чего сильно похудела и ослабла. Сейчас она дожидается операции в столичном НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина. Единственный выход - удалить пораженный участок и установить эндопротез. Он позволит сохранить руку и будет расти вместе с девочкой. Однако имплант стоит почти два миллиона рублей. Родители Полины просят о помощи. Операцию нужно делать срочно.

Чтобы Полина смогла начать лечение, ваша помощь ей нужна прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого достаточно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

До трех с половиной лет жизнь маленькой Полины Мохначевой ничем не отличалась от будней её сверстников: игры, прогулки, детский сад. Малышка даже простудой почти не болела. Но свой четвертый день рождения улыбчивой девчушке пришлось встречать вдали от дома – в стационаре столичного НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина.

"Полина успела в том году встать на коньки, научилась кататься без поддержки, но в этом году нам запретили. На улице мы и не бываем. По всем зимним забавам Полина очень скучает, очень завидует сестренке, которая всё это делает", - говорит мама девочки Юлия Мохначева.

Для Полины и её семьи всё изменилось буквально в считанные дни. Осенью вдруг начала болеть левая рука. Бдительная мама, не мешкая, показала дочь врачам. А те, заподозрив неладное, направили девочку на биопсию костной ткани. Анализ подтвердил худшие опасения: плечевой сустав ребенка поразила злокачественная опухоль - хондрабластическая остеосаркома.

"Назначили нам лечение. Сказали, что мы часть химиотерапии можем проходить по месту жительства, а часть всё-таки придётся приезжать в Москву. Это было огромным шоком, потому что никогда не думаешь, что твоей семьи может коснуться такой диагноз", - рассказала Юлия Мохначева.

Метастазов удалось избежать. Но последствия химиотерапии малышка пережила очень тяжело, даже попала в реанимацию. Едва придя в себя, она терпеливо ждёт, пока врачи проведут осмотр. Её готовят к очередному курсу тяжелых препаратов. Ведь пока девочке не сделают операцию, только они помогают сдерживать агрессивный рост раковых клеток.

"Раньше с такой локализацией у маленьких детей в таком возрасте использовались калечащие операции, часто это были ампутации. Но сейчас в современное время прогресс шагнул настолько, что мы можем таким маленьким детям ставить растущие протезы. Будет удалена проксимальная часть левой плечевой кости и вместо вот этой кости будет установлен эндопротез", - сообщила Ольга Романцова, детский онколог хирургического отделения №3 НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина.

Инновационный протез по мере роста ребенка можно будет раздвигать при минимальном хирургическом вмешательстве. Это поможет сохранить девочке и саму руку, и все её функции. Одна беда: механизм дистракции, при помощи которого и раздвигается протез, изготавливают на заказ за границей, потому стоит он немало — около двух миллионов рублей. Чтобы найти такую сумму, в семье с двумя детьми, где работает один лишь папа, нужны годы, а их у Полины нет.

"Операция нужна срочно, потому что нельзя затягивать. Опухоль может расти, поскольку это кость. Её тоже особо никак не вырезать, надо менять косточку", - сказала мама Полины.

Помочь очень просто. Даже символическая сумма увеличит шансы маленькой девочки вернуться к обычной жизни, которая сейчас будто бы просто встала на паузу.

Чтобы Полина смогла начать лечение, ваша помощь нужна ей прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Нужно просто отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Полины Мохначевой​, программа 1155

Татьяна Сидорова, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"