В Мексике началась вакцинация от коронавируса российским "Спутником V"

Еще несколько стран ведут переговоры с Москвой

Вакцинация российским "Спутником V" началась в Мексике. Новую партию нашего препарата ждут в Черногории. Еще несколько стран ведут переговоры с Москвой. В России прививочная кампания - в самом разгаре. В том числе благодаря этому темп распространения инфекции снижается. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 11 тысяч 749 новых случаев. Это минимальный показатель за четыре месяца.

В подмосковном Щелкове прививку от коронавируса можно сделать прямо в торговом центре. Посетителей в праздничные дни много.

- Здесь удобно, близко от дома. Поликлиника - это все-таки место сосредоточения заболевших людей.

Новую партию "Спутника V" - более 16 тысяч доз - получили в госпитале Минобороны в Новосибирске. Дальше препарат распределят по воинским частям. Сейчас активно делают прививки участники предстоящих Парадов Победы. На торжественном смотре все должны быть здоровы.

Корреспонденту СNN Мэтью Чэнсу показали все этапы производства "Спутника V" и предложили сделать укол. Американский журналист согласился привиться российским препаратом, хотя еще прошлым летом по заданию редакции сообщал о том, что невозможно изобрести вакцину против неизвестной болезни в столь короткие сроки.

"Я не беспокоюсь, что прививаюсь российской вакциной "Спутник V", потому что она безопасна. Это очень хорошо", - заявил корреспондент.

С помощью "Спутника V" борются с пандемией и за рубежом. Новую партию нашего препарата ждут в Черногории. Первую передала соседняя Сербия. Сама Черногория сейчас ведет переговоры с Россией о поставках "Спутника V". Старт вакцинации населения личным примером подала министр здравоохранения.

"Наша цель - массовая вакцинация. Необходимо привить около 330 тысяч человек, чтобы выработать коллективный иммунитет. Вакцинация не является обязательной, но я рекомендую всем гражданам сделать прививку. Вторая партия российской вакцины прибудет в Черногорию в четверг, 25 февраля", - сообщила глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Божович.

Сегодня прививочная кампания с применением "Спутника V" стартует в Мексике. Переговоры о том, чтобы получить российскую вакцину, ведет Сенегал. В Иране намерены в течение месяца начать совместное с нашей страной производство препарата. Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 33 странах.

В Евросоюзе вопрос сотрудничества с Россией продолжают политизировать. Вместе с тем, прививочная кампания в Старом свете может затянуться. Англо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca подтвердил, что не справляется с объемами производства и сможет поставить в ЕС только половину заказов. 90 миллионов доз вместо 180. Ранее информацию озвучила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. Сейчас речь идет о двух месяцах отставания. Наверстать упущенное удастся, в лучшем случае, во втором квартале этого года.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"