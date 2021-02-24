Порошенко обвинил Зеленского в преследовании патриотов и ветеранов

Бывший президент Украины поддержал антиправительственные настроения националистов

Столкновениями с полицией завершилась массовая акция националистов в Киеве. Три тысячи радикалов пытались прорваться к резиденции Владимира Зеленского. По пути они жгли покрышки и файеры, бросали петарды и дымовые шашки в силовиков. Пострадали около 30 полицейских. Националисты требовали освободить своего единомышленника Сергея Стерненко.

Толпа прорывается к офису президента. Оттесняет полицейских, забрасывает бутылкам и снежками. Один из радикалов сначала машет файером перед лицом правоохранителей, а затем кидает его в строй.

На требование разойтись демонстранты отвечают перцовыми баллончиками. Отдельные группы штурмуют микроавтобусы, где сидят только что задержанные участники беспорядков. Поводом для них послужил обвинительный приговор экс-главе Одесской ячейки запрещенного в России "Правого сектора". Суд назначил Сергею Стерненко семь лет лишения свободы за похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году. По данным следствия, его избивали и требовали отказаться от мандата. Сразу после приговора у задания суда в Одессе начали взрываться петарды.

К офису президента вышли несколько тысяч человек с требованием отменить решение суда.

- Я хочу чтобы в нашей Украине выносили приговор по закону, а не потому что какая-то бабушка сказала.

Прокурор Одесской области заявил, что доказательства по делу полностью обоснованы. Стерненко быстро поддержала партия Петра Порошенко. А сам экс-президент накануне осудил обвинительный приговор, назвав его происками "Пятой колонны". Он, конечно, не забыл уколоть президента Зеленского.

"Это не просто избирательное правосудие. Преследование патриотов, волонтеров, ветеранов стало признаком времени. Это следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые Зеленский лично предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение стало возможным", - уверен Порошенко.

Некоторые украинские эксперты предполагают, что приговор Стерненко был продуманной акцией нынешних властей. Якобы Зеленский таким образом уравновесил ситуацию. С одной стороны он борется с пророссийскими активистами, отрезает от вещания оппозиционные каналы, с другой - укрощает праворадикальные организации.

"В центре наш президент центрист весь в белом, который демонстрирует политику радикального центризма. Главное, чтобы в этом радикальном центризме не расшатать ситуацию до такой степени, что она вышла из-под контроля", - заявил заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Моментом истины должна стать акция, которую националисты назначили на субботу. В полдень у офиса президента обещают начать бессрочную акцию протеста.

Виктор Прокушев, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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