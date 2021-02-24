ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи жителей Челябинской области остались без света из-за непогоды

11:37
  • среда
  • 24 февраля 2021

В трех районах области ввели режим ЧС

Сильные морозы и метели на Урале. В Челябинской области в ряде районов объявлен режим ЧС. Без электричества остались несколько тысяч жителей. На дорогах - снежные заносы, нулевая видимость и массовые аварии. За одну ночь спасатели эвакуировали с трасс более тысячи человек.

Сесть за руль в эти дни - значит оказаться в снежной ловушке. В Челябинской области спасатели уже эвакуировали больше 400 машин. Водители не справились с управлением на заснеженной трассе. В регионе - сильные метели и ветер.

Кадры массового ДТП в Озерске. Искорёженные машины. Столкнулись около 15 автомобилей. Люди оказались заблокированы  в сугробах на несколько часов - без еды, воды, многие с разряженными телефонами. Спасатели эвакуировали водителей в пункты временного размещения, пока уборочная техника расчищала магистрали.

В трёх районах области ввели режим ЧС. Во многих населенных пунктах оборвались ЛЭП. Люди остались без света. Где-то последствия аварии уже ликвидировали. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Школьники сегодня остались дома.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Морозная погода
Морозная погода
Последствия снегопада
Последствия снегопада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.