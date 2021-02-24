Тысячи жителей Челябинской области остались без света из-за непогоды

В трех районах области ввели режим ЧС

Сильные морозы и метели на Урале. В Челябинской области в ряде районов объявлен режим ЧС. Без электричества остались несколько тысяч жителей. На дорогах - снежные заносы, нулевая видимость и массовые аварии. За одну ночь спасатели эвакуировали с трасс более тысячи человек.

Сесть за руль в эти дни - значит оказаться в снежной ловушке. В Челябинской области спасатели уже эвакуировали больше 400 машин. Водители не справились с управлением на заснеженной трассе. В регионе - сильные метели и ветер.

Кадры массового ДТП в Озерске. Искорёженные машины. Столкнулись около 15 автомобилей. Люди оказались заблокированы в сугробах на несколько часов - без еды, воды, многие с разряженными телефонами. Спасатели эвакуировали водителей в пункты временного размещения, пока уборочная техника расчищала магистрали.

В трёх районах области ввели режим ЧС. Во многих населенных пунктах оборвались ЛЭП. Люди остались без света. Где-то последствия аварии уже ликвидировали. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Школьники сегодня остались дома.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.

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