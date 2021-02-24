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Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте от мошенников

10:16
  • среда
  • 24 февраля 2021

Имеет смысл завести отдельную карту для онлайн-покупок

Руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев отметил в беседе с ТАСС, что сегодня злоумышленники, охотящиеся за деньгами с банковских карт россиян, проявляют всё большую изобретательность.

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"Гарантированно противостоять им можете только вы сами: действуйте осознанно и скептически относитесь к любым сообщениям и входящим звонкам", - подчеркнул эксперт.

Он также дал несколько практических советов. Во-первых, для онлайн покупок имеет смысл завести отдельную карту. Во-вторых, стоит сделать отдельный расчетный счет для хранения основной части средств.

Кроме того, перед онлайн-покупкой сначала необходимо как следует изучить магазин - в частности, почитать отзывы и проверить данные по ИНН организации. На устройство, с помощью которого вы выходите в Сеть, надо установить антивирусную программу, а в приложении своего банка регулярно просматривать транзакции по карте. Это снизит риск незаметного списания денег.

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