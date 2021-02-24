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Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в московской квартире

10:45
  • среда
  • 24 февраля 2021

Он страдал от острого панкреатита

В квартире в центре Москвы найден мертвым актер Дмитрий Писаренко, сообщают ТАСС и РЕН. Ему был 61 год.

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"Следов насильственной смерти на теле нет", - приводит показания источника ТАСС.

Полицию вызвал родственник актера. Он привез Писаренко продукты, но дверь ему никто не открыл. Правоохранительным органам пришлось вскрыть замок.

По словам родственника, актер страдал острым панкреатитом.

На счету Писаренко роли более чем в 20 фильмах, это, в частности, "Лермонтов", "Царь Иван Грозный" и "Ревизор". Наиболее активно актер снимался в 80-х и начале 90-х годов, в последнее время он практически отошел от дел.

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