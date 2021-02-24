В России с сентября может заработать "гаражная амнистия"

Законопроект ожидает второго чтения

В России уже с сентября может заработать "гаражная амнистия" - законопроект, предполагающий упрощенную регистрацию гаражей, построенных до принятия Градостроительного кодекса в 2004 году. Об этом заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В конце января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению в него внесли ряд поправок, в том числе о сроках вступления в силу. Датой выбрали 1 сентября 2021 года – чтобы дать регионам достаточно времени на подготовку.

"Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов", - отметил Крашенинников.

Также поправки дают россиянам возможность получить земельный участок и оформлять права на гараж по одному общему заявлению. Это уменьшит объем документации.

В будущем планируется отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений, которые могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Второе чтение законопроекта состоится в середине марта, передает ТАСС.

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