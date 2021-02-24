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Роспотребнадзор оценил заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве

10:57
  • среда
  • 24 февраля 2021

Показатели в целом соответствуют сезону

Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало у себя на сайте свежие данные по заболеваемости ОРВИ и гриппом в российской столице - недельные показатели соответствует сезону.

Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости ОРВИ
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"Показатель заболеваемости остался на уровне предыдущей недели, отмечается снижение заболеваемости среди детей 3-6 лет на 4,3% и среди детей 7-14 лет на 16,3%", - сказано в публикации.

Там уточняется, что среди совокупного населения показатели заболеваемости ниже пороговых на 57,3%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвержден первый случай инфицирования человека новым типом вируса птичьего гриппа. По словам Поповой, генетический материал данного вида гриппа птиц выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге страны.

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