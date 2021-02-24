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Экс-глава Марий Эл получил 13 лет колонии за взятку

11:00
  • среда
  • 24 февраля 2021

Процесс длился почти два года

Нижегородский районный суд вынес приговор обвиняемому во взяточничестве бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого также подозревали в незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями.

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"Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 миллионов 280 тысяч рублей", - цитирует судью ТАСС.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней. Подсудимый отказался признать вину.

По версии следствия, занимая пост главы региона, Маркелов через доверенное лицо Наталью Кожанову получил от Николая Криваша, учредителя фабрики "Акашевская", взятку в размере более 235 миллионов рублей - за государственную поддержку и покровительство.

Марий Эл Маркелов возглавлял с 2001 по 2017 год. Его задержали в апреле 2017-го, судебный процесс длился с апреля 2019-го.

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