Экс-глава Марий Эл получил 13 лет колонии за взятку

Процесс длился почти два года

Нижегородский районный суд вынес приговор обвиняемому во взяточничестве бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого также подозревали в незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 миллионов 280 тысяч рублей", - цитирует судью ТАСС.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней. Подсудимый отказался признать вину.

По версии следствия, занимая пост главы региона, Маркелов через доверенное лицо Наталью Кожанову получил от Николая Криваша, учредителя фабрики "Акашевская", взятку в размере более 235 миллионов рублей - за государственную поддержку и покровительство.

Марий Эл Маркелов возглавлял с 2001 по 2017 год. Его задержали в апреле 2017-го, судебный процесс длился с апреля 2019-го.

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