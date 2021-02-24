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Путин ввел штрафы для СМИ за упоминание иноагентов без указания их статуса

11:44
  • среда
  • 24 февраля 2021

В среду президент утвердил целый ряд важных законов

Президент России Владимир Путин утвердил целый ряд важных законов. Один из документов касается участия в несогласованных акциях. Усиливается административная ответственность за неповиновение сотрудникам полиции и других органов безопасности. Предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей. А при повторном нарушении - до 20 тысяч.

Ещё один закон вводит штрафы за распространение в СМИ информации об иноагентах без указания соответствующего статуса. Юридическим лицам грозит конфискация и штраф до 50 тысяч рублей.

Также президент подписал закон об уголовной ответственности за коррупцию в организациях, подконтрольных госорганам, передает "ТВ Центр".

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