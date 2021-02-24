Врач рассказал, откуда берутся синие круги под глазами

Чтобы избавиться от них, потребуется немало времени

Синяки под глазами принято воспринимать как признак усталости. Что на самом деле означают синие круги под глазами и как от них избавиться, рассказал дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

Врач объяснил, что длительные нагрузки на зрительные нервы приводят к образованию гематом под глазами. Чтобы от них избавиться, следует поменять образ жизни и больше времени уделять отдыху.

"Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами. Это сигнал, что надо что-то поменять в жизни. Тут надо убрать фактор перенапряжения, то есть ввести режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера", - заявил Арканников.

Он отметил, что это действенный способ, но не быстрый. Также могут помочь специальные кремы с содержанием кофеина, передает Радио Sputnik.

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