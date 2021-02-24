ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказал, откуда берутся синие круги под глазами

11:48
  • среда
  • 24 февраля 2021

Чтобы избавиться от них, потребуется немало времени

Синяки под глазами принято воспринимать как признак усталости. Что на самом деле означают синие круги под глазами и как от них избавиться, рассказал дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

Как улучшить зрение за три минуты в день
Как укрепить организм перед весенним эпидсезоном

Врач объяснил, что длительные нагрузки на зрительные нервы приводят к образованию гематом под глазами. Чтобы от них избавиться, следует поменять образ жизни и больше времени уделять отдыху.

"Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами. Это сигнал, что надо что-то поменять в жизни. Тут надо убрать фактор перенапряжения, то есть ввести режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера", - заявил Арканников.

Он отметил, что это действенный способ, но не быстрый. Также могут помочь специальные кремы с содержанием кофеина, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сонный мужчина
Сонный мужчина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.