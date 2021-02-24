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Путин утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам

11:13
  • среда
  • 24 февраля 2021

Это касается в том числе митингов и собраний

В России кратно увеличиваются штрафы за неподчинение, в том числе на митингах, требованиям сотрудников силовых ведомств. Соответствующий закон, опубликованный на портале правовой информации, подписал президент страны Владимир Путин.

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Штрафы за повторное неповиновение на демонстрациях и митингах распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии, Минобороны и ФСИН для граждан составят от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусмотрен арест до 30 суток.

Что касается штрафов за неповиновение правоохранительным органам не только на митингах, но и в целом, за однократное такое нарушение санкция для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей.

Кроме того, вводится штраф в размере 10-20 тысяч рублей за нарушение порядка сбора средств на организацию публичного мероприятия. За перечисление денег на проведение митинга не имеющим на это права лицом будут наказывать штрафом от 10 до 15 тысяч рублей.

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