Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1719 пациентов

Подтверждено 1417 новых случаев заражения

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1719 человек, сообщил федеральный штаб по контролю за распространением заболевания. Всего в российской столице поправились после COVID-19 889356 пациентов.

"Подтверждено 1417 новых случаев заражения, госпитализирован 551 человек, скончались 43 пациента", - добавили в оперштабе.

Там также призвали оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали 11749 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране заболели 4200902 человека. Умерли 84430 пациентов.

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