ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1719 пациентов

11:27
  • среда
  • 24 февраля 2021

Подтверждено 1417 новых случаев заражения

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1719 человек, сообщил федеральный штаб по контролю за распространением заболевания. Всего в российской столице поправились после COVID-19 889356 пациентов.

ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

"Подтверждено 1417 новых случаев заражения, госпитализирован 551 человек, скончались 43 пациента", - добавили в оперштабе.

Там также призвали оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали 11749 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране заболели 4200902 человека. Умерли 84430 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.