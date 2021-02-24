Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1719 пациентов

Подтверждено 1417 новых случаев заражения
В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1719 человек, сообщил федеральный штаб по контролю за распространением заболевания. Всего в российской столице поправились после COVID-19 889356 пациентов.
"Подтверждено 1417 новых случаев заражения, госпитализирован 551 человек, скончались 43 пациента", - добавили в оперштабе.
Там также призвали оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача.
Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали 11749 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране заболели 4200902 человека. Умерли 84430 пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- ВОЗ сообщила о расширении географии новых штаммов коронавируса
- Проценко назвал единичными случаи повторного заражения коронавирусом
- Японцы обсудили эффективность российской вакцины от COVID-19
- До конца первого полугодия Россия произведет 88 млн доз вакцин от COVID-19
- Мишустин поручил контролировать качество вакцин от коронавируса