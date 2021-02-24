Дмитрий Нагиев высказался против обязательной воинской службы

Шоумен в юности служил в армии

Дмитрий Нагиев заявил, что негативно относится к обязательной службе в армии. По его словам, срочная служба – это бесцельно потраченное время.

Шоумен подчеркнул, что сам служил в армии, и считает это время бесполезным. "Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку", - сказал Нагиев.

По его словам, "закалку" можно получить в библиотеке или занимаясь спортом.

Также Нагиев вспомнил о дедовщине и издевательствах в армии, которые унижают человеческое достоинство. Он выразил надежду, что сейчас ситуация изменилась, передает АиФ.

"Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами", - добавил артист.

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