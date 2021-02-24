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Москвичам рассказали, чего ждать от погоды в выходные

11:49
  • среда
  • 24 февраля 2021

Намечается оттепель

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости" о погоде в столице в ближайшие выходные.
Москвичей в среду вновь ждет метель

27 февраля ожидается от нуля до плюс 2, по области до минус 3 градусов. Атмосферное давление ожидается довольно низким, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

В воскресенье, 28 февраля, местами сохранятся небольшие осадки. Ночью ноль - минус 5, днем минус 4 - плюс 1. Оттепель закончится уже 1 марта, столбики термометра вновь покажут отрицательные значения.

В среду, 24 февраля, в городе ожидается метель и потепление до минус 10 градусов. Атмосферное давление начало снижаться, но пока еще превышает норму.

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