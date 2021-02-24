В Госдуме ответили на критику "Искандеров" Пашиняном

Тот заявил, что "ракеты не взорвались"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью, что при применении российских "Искандеров" во время осенних боев в Нагорном Карабахе ракеты не взорвались или "взорвались на 10%". На эти слова отреагировали в Государственной думе России.

"Это лучший универсальный оперативно-тактический ракетный комплекс, оружие XXI века. "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии", - подчеркнул депутат нижней палаты парламента Дмитрий Саблин, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что, делая такие громкие заявления, Пашинян проявил некомпетентность, а "плохому танцору ноги мешают".

Боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 10 ноября было опубликовано совместное заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении всех военных действий в зоне конфликта.

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