Ангела Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Она рассказала, как должно проходить снятие ограничений в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции. "Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной", - считает она.

Меркель отметила, что рабочая группа под руководством главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих карантинных ограничений.

По мнению канцлера Германии, для экономики важно сначала разрешить работу магазинов, затем ресторанов и только потом отелей.

Также Меркель заявила об обеспокоенности в связи с распространением нового британского штамма коронавируса. О том, что британский вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, впервые сообщили общественности 19 декабря на фоне роста заболеваемости в Великобритании. Эта мутация, согласно Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран, передает ТАСС.

В Германии с 16 декабря действует жесткий карантин. В связи с этим оказались закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Встречаться в частных домах и квартирах позволено только максимум с одним человеком из другого домохозяйства. Также действует обязательный масочный режим. Карантин действует до 7 марта. Кроме того, с 30 января по 1 марта ФРГ из-за мутаций коронавируса ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, позже в список были добавлены Чехия и австрийская федеральная земля Тироль.

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