ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал недопустимым использование детей в политических целях

12:14
  • среда
  • 24 февраля 2021

Это часто практикуют "псевдопоборники демократии", отметил министр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы направленных на расшатывание внутриполитической стабильности кампаний используют в своих целях детей.

Лавров заявил о "разорванных в клочья" отношениях с ЕС
МИД заявил, что американцам не терпится найти врага

"Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее министр заявил, что страны Запада считают приемлемым участие детей в несогласованных с властями протестных акциях.

В конце января и начале февраля в ряде российских городов прошли несанкционированные митинги. По их итогам было возбуждено 90 уголовных дел. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобная активность должна жестко пресекаться правоохранительными органами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.