Лавров назвал недопустимым использование детей в политических целях

Это часто практикуют "псевдопоборники демократии", отметил министр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы направленных на расшатывание внутриполитической стабильности кампаний используют в своих целях детей.

"Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее министр заявил, что страны Запада считают приемлемым участие детей в несогласованных с властями протестных акциях.

В конце января и начале февраля в ряде российских городов прошли несанкционированные митинги. По их итогам было возбуждено 90 уголовных дел. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобная активность должна жестко пресекаться правоохранительными органами.

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