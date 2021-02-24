МИД: Запад пользуется пандемией для давления на неугодные страны

И предпочитает не замечать пагубного влияния санкций на права человека

В ходе своего выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии СПЧ ООН министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что в некоторых западных странах предпочитают не замечать пагубного влияния санкций на права человека.

"Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - цитирует главу МИД ТАСС.

Некоторые западные политики, продолжил Лавров, не желают отказываться от силовых подходов и нелегитимных методов шантажа. В этой связи дипломат напомнил об инициативе президента Владимира Путина создать свободные от ограничений зеленые коридоры в международной торговле.

Как добавил министр, Россия вновь участвует в работе СПЧ в качестве полноправного члена в этом году и намерена активно использовать свои полномочия для укрепления потенциала и авторитета органа.

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