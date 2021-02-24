ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: Запад пользуется пандемией для давления на неугодные страны

12:30
  • среда
  • 24 февраля 2021

И предпочитает не замечать пагубного влияния санкций на права человека

В ходе своего выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии СПЧ ООН министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что в некоторых западных странах предпочитают не замечать пагубного влияния санкций на права человека.

Лавров назвал недопустимым использование детей в политических целях
В МИД отказались считать продление СНВ-3 уступкой Москвы

"Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - цитирует главу МИД ТАСС.

Некоторые западные политики, продолжил Лавров, не желают отказываться от силовых подходов и нелегитимных методов шантажа. В этой связи дипломат напомнил об инициативе президента Владимира Путина создать свободные от ограничений зеленые коридоры в международной торговле.

Как добавил министр, Россия вновь участвует в работе СПЧ в качестве полноправного члена в этом году и намерена активно использовать свои полномочия для укрепления потенциала и авторитета органа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.