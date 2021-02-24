В Кремле оценили перспективы отказа от призыва в армию

Это абсолютная конституционная обязанность граждан, подчеркнул Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу отмены в стране обязательной военной службы по призыву.

"Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это - абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Песков добавил, что в настоящее время обсуждений того, что служба перестанет являться конституционной обязанностью, в Кремле не ведется.

Ранее о своем негативном отношении к обязательной службе в армии рассказал шоумен Дмитрий Нагиев. По его словам, срочная служба - это бесцельно потраченное время. Нагиев подчеркнул, что сам служил в армии, и считает это время бесполезным.

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