Путин позитивно оценил итоги встречи с Лукашенко

Разговор лидеров был откровенным и полезным

В Кремле прокомментировали встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась в Сочи 22 февраля.

"В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, Путин позитивно оценил итоги прошедшей встречи.

Песков рассказал, что в ходе переговоров лидеры говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия двух стран по линии экономических ведомств.

"Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", - сказал он.

Путин и Лукашенко также обсудили в Сочи координацию усилий силовых ведомств. В ближайшее время состоятся их консультации.

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