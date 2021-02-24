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Брухунова возмутилась сравнением со Степаненко

13:21
  • среда
  • 24 февраля 2021

Когда-то артистка стала причиной развода Петросяна с третьей женой

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала хамством сравнение с бывшей женой юмориста Еленой Степаненко.

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Брухунова посетила постановку Юрия Грымова "Женитьба" в театре "Модерн", где столкнулась с журналистами. Супруга Петросяна не стала отвечать на вопросы о личной жизни, а сравнение со Степаненко и вовсе возмутило ее. "Это хамство!" - заявила жена юмориста.

Евгений Петросян ушел от третьей жены Людмилы Шатровой к Елене Степаненко, а затем расстался и с юмористкой, встретив Брухунову. Теперь поклонники сравнивают молодую супругу артиста с его бывшей женой, передает издание "Дни.ру".

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