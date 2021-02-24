Песков прокомментировал появление Путина на морозе без шапки

На здоровье российский лидер не жалуется

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возлагал венок к Могиле Неизвестному Солдату в Александровском саду. СМИ обратили внимание на тот факт, что глава государства был без шапки, хотя на улице стоял мороз. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что здоровье у него крепкое, и да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора", - приводит слова спикера ТАСС.

Журналисты уточнили у Пескова, кому в Кремле можно пожаловаться на то, что президент ходит без шапки на морозе. Пресс-секретарь заметил, что для этого подходят как Служба безопасности, так и Управление делами. Он также пообещал донести до Путина обеспокоенность сообщества за его здоровье.

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