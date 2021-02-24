Путин заявил, что Россию пытаются ослабить извне

Президент принял участие в заседании коллегии ФСБ

Вопросы государственной безопасности - приоритет для руководства страны. Об этом заявил Владимир Путин. В среду он принял участие в заседании коллегии ФСБ.

Президент подчеркнул, что количество глобальных вызовов, с которыми сталкивается Россия, не снижается, в том числе из-за западной политики сдерживания, передает "ТВ Центр".

"Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, замедлить его. Создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге ослабить Россию и поставить её под внешний контроль. Как это мы видим, мы знаем это, происходит в некоторых странах постсоветского пространства", - заявил Путин.

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