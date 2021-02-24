ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил, что Россию пытаются ослабить извне

15:00
  • среда
  • 24 февраля 2021

Президент принял участие в заседании коллегии ФСБ

Вопросы государственной безопасности - приоритет для руководства страны. Об этом заявил Владимир Путин. В среду он принял участие в заседании коллегии ФСБ.

Президент подчеркнул, что количество глобальных вызовов, с которыми сталкивается Россия, не снижается, в том числе из-за западной политики сдерживания, передает "ТВ Центр".

"Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, замедлить его. Создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге ослабить Россию и поставить её под внешний контроль. Как это мы видим, мы знаем это, происходит в некоторых странах постсоветского пространства", - заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.